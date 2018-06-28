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الناصرة: مناشدة بالمساعدة والبحث عن شقيقتين بعد اختفائهما

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 12:05

الناصرة: مناشدة بالمساعدة والبحث عن شقيقتين بعد اختفائهما
الشقيقتان المفقودتان نيسم وندى دفراوي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ناشدت عائلة الشقيقتين نيسم دفراوي (14 عاما) وندى دفراوي (12 عاما) من سكان مدينة الناصرة، المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد، بمساعدتها في أعمال البحث عنهما، لإعادتهما إلى منزل أسرتهما بخير وسلامة. 

وقالت عائلة الفتاتين إنهما فُقدتا منذ 6 أيام، وإنها فقدت جميع وسائل الاتصال بهما، وطلبت مساعدتها في البحث عنهما.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة تذكر عن مكان تواجد ابنتيها المفقودتين أو أي تفاصيل أخرى عنهما إبلاغها فورا، من أجل إعادتهما إلى أحضان الأسرة.

وتمر العائلة بلحظات صعبة جدا وسط مشاعر القلق والخوف التي تسيطر عليها منذ اختفاء ابنتيها.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

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#مناشدة

من عرب 48

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