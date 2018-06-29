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الناصرة: استمرار البحث عن الشقيقتين نيسم وندى دفراوي

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 11:57

الناصرة: استمرار البحث عن الشقيقتين نيسم وندى دفراوي
الشقيقتان المفقودتان نيسم وندى دفراوي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتواصل عمليات البحث عن الشقيقتين المفقودتين منذ 7 أيام، نيسم دفراوي (14 عاما) وندى دفراوي (12 عاما) من سكان مدينة الناصرة، بعدما ناشدت العائلة كافة المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد، بمساعدتها لإعادتهما إلى منزل أسرتهما بخير وسلامة.

وقالت عائلة الفتاتين إنهما فُقدتا منذ 7 أيام، وإنها فقدت جميع وسائل الاتصال بهما، وطلبت مساعدتها في البحث عنهما.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة تذكر عن مكان تواجد ابنتيها المفقودتين أو أي تفاصيل أخرى عنهما إبلاغها فورا، من أجل إعادتهما إلى أحضان الأسرة.

وتمر العائلة بلحظات صعبة جدا وسط مشاعر القلق والخوف التي تسيطر عليها منذ اختفاء ابنتيها.

وأكدت العائلة بأنهما خرجتا بدون أي غرض، وهي تخشى على حياتهما، كما أن والدة الشقيقتين بحالة نفسية صعبة جدا وتناشد مساعدتها في البحث عنهما.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الناصرة
#نيسم وندى دفراوي
#مناشدة
#اختفاء

من عرب 48

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