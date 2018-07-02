الداخلية تحل المجلس البلدي بالناصرة

أعلن مندوب وزارة الداخلية، مساء اليوم، الإثنين، حل المجلس البلدي في الناصرة في أعقاب إخفاق المجلس بالمصادقة على العام 2018، ما يمكن وزارة الداخلية من استقدام لجنة معينة، أو تمديد فترة عمل البلدية أو حل المجلس البلدي وإبقاء الرئيس في منصبه.

وفشلت إدارة بلدية الناصرة، قي إقرار ميزانية العام 2018 والمصادقة عليها حيث صوت 10 أعضاء ضدها مقابل 8 لصالحها. في جلسة خاصة عقدها المجلس البلدي مساء اليوم.

وكانت بلدية الناصرة قد فشلت أواخر أيار/ مايو الماضي في المصادقة على ميزانية البلدية للعام الجديد للمرة الثالثة.

وفي الصدد، كتبت الصفحة الرسمية لقائمة "ناصرتي"، قائمة رئيس البلدية، علي سلام، على "فيسبوك": "لا مفاجئات... المعارضة توفي بوعدها وتصوت ضد الميزانية، إنها معارضة لأجل المعارضة، ضاربة بعرض الحائط كل ما يصب بمصلحة المدينة، وكلنا يذكر تصريح عزمي حكيم حين وعد بأنه لن تمرر ميزانية 2015 ولا 2016 ولا 2017 ولا 2018.

وكان سلام قد قرر أمس أن "تكون الجلسة مغلقة أمام المواطنين ووسائل الإعلام وتقتصر على أعضاء البلدية والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بموضوع البحث لا غير".

في المقابل، حمّل مرشح جبهة الناصرة لرئاسة البلدية، مصعب دخان، رئيس البلدية، سلام، مسؤولية "عدم تمرير الميزانية وعدم الحفاظ على ائتلافه"، وذلك في بيان صدر عن جبهة الناصرة في أعقاب الجبهة.

وقال دخان: "لا يمكن أن يواصل سلام اتهام كتل المعارضة بوقوفها كعقبة أمام العمل البلدي، فعدم تمرير الميزانية لا يؤثر على مواصلة تقديم الخدمات أو أي عمل آخر تقوم به البلدية"، وأضاف أنه "بموجب القانون يتم الصرف حسب الميزانية المقررة لعام 2017 إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة، دون أي علاقة بالميزانية التي تم التصويت عليها في جلسة اليوم".

(تفاصيل أوفى لاحقًا...)