عارة- عرعرة: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل السبت المقبل

تُنظم مظاهرة في عارة- عرعرة، يوم السبت المقبل، احتجاجا على هدم منزل أحد المواطنين في حي الظهرات، أمس الثلاثاء.

وتقرر ذلك في الاجتماع الطارئ الذي بادر إليه مجلس محلي عارة- عرعرة، مساء أمس، وشارك فيه رؤساء السلطات المحلية بنطقة وادي عارة بالتعاون مع اللجان الشعبية.

وأعرب المجتمعون عن استنكارهم لهدم المنازل في البلدات العربية، وأكدوا أن "عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية تتعارض مع مبادرات السلطات المحلية العربية بوادي عارة من أجل تعجيل المخططات الخاصة للتقدم بالخرائط الهيكلية للبلدات العربية والمخططات الأخرى".

وأقر المجتمعون، إضافة إلى تنظيم المظاهرة، التوجه إلى مكتب محامين مختص بهدف تبني قضايا الأرض والمسكن وهدم المنازل وتقديم الاعتراضات ضد المؤسسات المسؤولة بهدف عدم القيام بعمليات هدم أخرى.

وتقرر أيضا أن يقوم رؤساء السلطات المحلية بتوجيه رسائل استنكار شديدة اللهجة لوزارة الداخلية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، لهدم المنازل ومعارضة ورفض أي عملية هدم أخرى في البلدات العربية.