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6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 06:48

6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

بعد تعرض البلاد، يوم أمس الأربعاء، لسلسلة من الهزات الأرضية، ضربت البلاد هزة أرضية أخرى تعتبر السادسة، على الأقل، خلال أقل من 24 ساعة، بينما تحدثت تقارير عن هزتين ارتداديتين.

وكانت الهزة قد ضربت البلاد في الساعة 01:00 من فجر اليوم الخميس، وكانت شدتها 3.2 درجة على سلم ريختر، ومركزها في شمالي البلاد. وتحدثت تقارير أخرى عن وقوع هزتين ارتداديتين بنفس الدرجة.

وأكد المعهد الجيوفيزيائي أن الحديث عن هزة أرضية ارتدادية، وذلك في أعقاب الهزة السابقة التي بلغت شدتها 4.5 درجة على سلم ريختر.

يشار في هذا السياق إلى أن المعهد الجيولوجي الأميركي قد أفاد أن شدة الهزة وصلت إلى 4.7 درجة.

وكانت الهزة الأرضية السابقة قد وقعت في الساعة 22:47 من مساء أمس، الأربعاء، وكان مركزها في بحيرة طبرية، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبالنتيجة فقد تعرضت البلاد لست هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة، وكانت الأولى في الساعة 04:50 من فجر أمس، الأربعاء، وبلغت شدتها 4.1 درجة، تبعها هزة ارتدادية ثانية في الساعة 04:58 وبلغت شدتها 3.2، وهزة ثالثة ارتدادية في الساعة 06:41 وبلغت شدتها 2.1، وهزة رابعة ارتدادية في الساعة 06:51 وبلغت شدتها 3.8، وهزة خامسة في الساعة 22:47 وبلغت شدتها 4.5، وهزة سادسة ارتدادية بعد منتصف الليل الفائت في الساعة 01:00 وبلغت شدتها 3.2 درجة.

 

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#هزة أرضية
#هزة ارتدادية
#بحيرة طبرية

من عرب 48

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