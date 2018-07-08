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اشتباه: سكبت الزيت المغلي على زوجها محاولة قتله

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 10:20

اشتباه: سكبت الزيت المغلي على زوجها محاولة قتله
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة امرأة (44 عاما) بشبهة محاولة قتل زوجها، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن المرأة من سكان عراد في منطقة النقب، جنوبي البلاد، سكبت الزيت المغلي على زوجها حينما كان في سريره.

ولفت صراخ ابنتيهما (11 عاما) الجارة فاتصلت للشرطة واستدعتها على الفور.

وأصيب الزوج بحروق في الجزء العلوي من جسده، ونقل بعد تلقي العلاج الأولي من الطاقم الطبي، إ لى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقال المرأة، اليوم الأحد.

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#جنائيات
#شبهات
#النقب

من عرب 48

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