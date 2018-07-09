حيفا: عائلة عربية تناشد بمساعدتها في البحث عن ابنها

ناشدت عائلة عنبتاوي في حيفا، المواطنين العرب في المدينة خصوصا والبلاد عموما، بمساعدتها في البحث عن ابنها الفتى أحمد عنبتاوي (17.5 عاما) بعد أن اختفت آثاره منذ يوم أمس، الأحد.

وسمحت العائلة بالنشر عن ابنها المفقود، وقالت في بيان وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إنه "شوهد للمرة الأخيرة في 8.7.18 في شارع 'سديروت هنسيا' في حيفا، ومنذ ذلك الحين اختفت آثاره".

وناشدت العائلة من كل من يعرف أي معلومة عن الشاب المفقود الاتصال بها، ومساعدتها في البحث عنه.