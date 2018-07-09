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حيفا: عائلة عربية تناشد بمساعدتها في البحث عن ابنها

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 12:04

حيفا: عائلة عربية تناشد بمساعدتها في البحث عن ابنها
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ناشدت عائلة عنبتاوي في حيفا، المواطنين العرب في المدينة خصوصا والبلاد عموما، بمساعدتها في البحث عن ابنها الفتى أحمد عنبتاوي (17.5 عاما) بعد أن اختفت آثاره منذ يوم أمس، الأحد.

وسمحت العائلة بالنشر عن ابنها المفقود، وقالت في بيان وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إنه "شوهد للمرة الأخيرة في 8.7.18 في شارع 'سديروت هنسيا' في حيفا، ومنذ ذلك الحين اختفت آثاره".

وناشدت العائلة من كل من يعرف أي معلومة عن الشاب المفقود الاتصال بها، ومساعدتها في البحث عنه.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حيفا
#مناشدة
#فقدان
#اختفاء

من عرب 48

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