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جبارين: الحكومة الإسرائيلية تواصل تكريس عسكرة التعليم

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 13:20

جبارين: الحكومة الإسرائيلية تواصل تكريس عسكرة التعليم
النائب د. يوسف جبارين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صادق الكنيست، ليلة أمس، بالقراءة النهائية على القانون الذي يمنح الطلاب الجامعيين في الجامعات الإسرائيلية نقطتين أكاديميتين خلال دراستهم الجامعية، وذلك مقابل تأدية "خدمة الاحتياط العسكرية" لفترة لا تقل عن أسبوعين.

وقد صوّت ضد القانون نواب القائمة المشتركة الذين أكدوا على "التمييز العنصري الذي يحمله القانون ضد الطلاب العرب بسبب منح الطلاب اليهود امتيازًا أكاديميًا بصورة نقاط استحقاق تعليمية بذريعة الخدمة العسكرية".

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في معرض رفضه للقانون، إن "هذا القانون يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية وغير الديمقراطية التي تشرّعها حكومة اليمين في السنوات الأخيرة".

وأكد أن "القانون يقضي عمليًا بتفضيل الطلاب اليهود خلال تعليمهم الجامعي، إذ لا توجد أية علاقة بين خدمة الاحتياط العسكرية وبين النقاط الأكاديمية الجامعية، وأن الرابط بينهما هو فقط نتاج الإيديولوجية التي تكرّس التمييز العنصري ضد الطلاب العرب وتمجّد الخدمة العسكرية بشكل متطرف".

ويمنح القانون الجديد إمكانية "الحصول على نقطتين أكاديميتين للطلاب مقابل خدمة تطوعية أو جماهيرية لا تقل عن ثلاثين ساعة، شريطة ألا تكون المنظمة معرفة كتنظيم سياسي أو حزبي".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#عسكرة التعليم
#التعليم العربي
#الآكاديميا
#جامعات

من عرب 48

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