هل مدارسكم في خطر الانهيار في حال حدوث هزة أرضية؟

في ظل أجواء الخوف والقلق من حدوث هزة أرضية شديدة، يُستدل أنه خلال 3 أعوام جرى تحصين 3% فقط من بين نحو 1600 مدرسة جرى تعريفها على أنها مهددة بالانهيار في حال حدوث هزة أرضية شديدة.

وجرى قبل نحو 3 أعوام تعريف 1672 مدرسة في إسرائيل، بينها عدد كبير من المدارس في البلدات العربية، بأنها مهددة بالانهيار في حال حدوث هزة أرضية، وجرى تحصين 52 مدرسة منها فقط منذ ذلك الحين، أي ما يعادل 3%، وفق ما كشف عنه نشرة الأخبار المركزية أمس.

وتبين أنه تجرى أعمال تحصين وترميم في 204 مدارس أخرى، أي نحو 12.2% من المدارس المذكورة بالقائمة بأولوية قصوى، حسبما زعمت وزارة التربية والتعليم، بيد أنه ثمة خطر بانهيارها في حال حدوث هزة أرضية شديدة.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة التربية والتعليم، فإن 52 مدرسة جرت فيها أعمال تطوير، أو أنها في مراحل تنفيذ متقدمة، وجرى إصدار أوامر هدم وبناء بحق 21 مدرسة، وتمر 183 مدرسة في مراحل تخطيط مختلفة.

ولم تُقدم وزارة التربية والتعليم قائمة مفصلة للمدارس التي أنهت إجراءات الترميم والتحصين أو تلك التي في مراحل التنفيذ.

ويحق لأهالي طلاب كل مدرسة فحص وضع العمل بالمدرسة مع السلطة المحلية أو إدارة المدرسة.

وعلى الرغم من أن مراقب الدولة سبق أن حذر مرات عديدة واتخذت قرارات بالحكومة بهذا الخصوص، غير أن وضع الجهوزية لهزة أرضية في إسرائيل يعتبر سيء جدا.

وأشار التقرير إلى أن الوضع مقلق جدا، فالمعهد الجيولوجي شرع بنصب أجهزة إنذار قُطرية قبل عام رغم أنه صودق عليه في العام 2012، وجرى إقامة 55 محطة فقط من بين 120 لغاية اليوم، فيما لم تربط محطة واحدة بجهاز إنذار، أي أنها غير مُفعلة لغاية اليوم.

وادعت وزارة حماية البيئة أن تحصين المدارس لمواجهة الهزات الأرضية ينفذ وفق قرارات الحكومة، وبالتعاون مع السلطات المحلية يجري تحصين 256 مدرسة عرفت بأنها بأولوية قصوى.

بلدات عربية تضم مدارس يتهددها خطر الانهيار في حال حدوث هزة أرضية:

الناصرة، رهط، سخنين، أم الفحم، شفاعمرو، الطيبة، المشهد، الطيرة، طمرة، كفر قاسم، البعنة، دير الاسد، مجد الكروم، شعب، كفر ياسيف، كفر كنا، كفر مندا، كفر قرع، يافة الناصرة، عرابة، يركا، باقة الغربية، أبو سنان، إكسال، أبو قرينات، الأطرش، الهواشلة، السيد، أبو غوش، العزير، عرب الهيب، عبلين، جت، نين، سولم، بير المكسور، بيت جن، بسمة طبعون، بسمة عارة، البعينة- نجيدات، جديدة- المكر، جولس، جلجولية، جسر الزرقاء، الجش، دبورية، الطيبة الزعبية، طمرة الزعبية، الناعورة، صندلة، الزرازير، زيمر، حورة، حرفيش، طوبا- الزنغرية، طرعان، يانوح، كابول، كوكب أبو الهيجاء، كسيفة، كسرى- سميع، كعبية طباش الحجاجرة، كفر برا، المغار، المزرعة، العرامشة، ميسر، معليا، عين الأسد، ساجور، عيلبون، عين ماهل، دالية الكرمل، عسفيا، عرعرة، الفريديس، البقيعة، قلنسوة، الرامة، الرينة، الشبلي، الأعسم، تل السبع.