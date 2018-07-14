وفاة شاب من كفر ياسيف غرقًا ببحر الزيب

قالت مصادر طبيّة في مستشفى "الجليل الغربي" في نهاريا، اليوم السبت، إن رجلًا قد وصل إليها جرّاء تعرضه للغرق في منطقة محاذية لشاطئ الزيب، ووصفت حالته بالحرجة.

وأعلنت الطواقم الطبية في المستفشى لاحقًا، عن وفاة الشاب أيمن درويش (44 عاما)، وهو من سكان بلدة كفر ياسيف فور وصوله إلى غرفة الطوارئ إثر تعرضه للغرق بمحاذاة شاطئ الزيب.

وأضافت الطواقم الطبية أنها أسعفت شابًا آخرًا (23 عاما)، الذي أصيب أيضًا بعد أن حاول إنقاذ الغريق، بإصابات وُصفت بين الطفيفة والمتوسطة.