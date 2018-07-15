الطيرة: اجتماع انتخابي لدعم مرشحة التجمع للعضوية نجوى قشوع

عقد التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الطيرة اجتماعه الانتخابي الأول دعما لمرشحة التجمع لعضوية بلدية الطيرة، نجوى قشوع، بمشاركة العشرات من النساء والفتيات والداعمين والمؤيدين مساء أمس، السبت.

وتولت عرافة الاجتماع، الناشطة أسماء مطر، ورحبت بالحضور، وأشارت إلى مدى الالتفاف النسائي حول مرشحة العضوية، نجوى قشوع.

وتحدثت مرشحة التجمع، نجوى قشوع، عن أهمية دور المرأة لقيادة المجتمع.

وقالت قشوع: "إنني أؤمن بالدور الذي منحه ديننا الحنيف للمرأة فقد عزز مكانتها في جميع المجالات"

وأكدت أنه "امرأة أعلن ترشيحي لعضوية لبلدية الطيرة في قائمة التجمع؛ هذا القرار اتخذته بعد دراسة وتفكير طويل وأيقنت أنه من الصواب أن أقوم بتمثيل شريحة النساء، وأتفهم مطالبهن، كما سأعمل على تطوير مكانة المرأة في مجتمعنا العربي وخصوصا بالطيرة".

كما تحدث في الاجتماع عضو بلدية الطيرة والمرشح الثاني في قائمة التجمع، حسني سلطاني، وعرض أعماله في البلدية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى الدور القيادي للمرأة ورحب بترشيح نجوى قشوع، وقال: "نحن نؤمن أن التغيير يبدأ من داخلنا، فعلينا جميعا أن نؤمن بقدراتنا وطاقاتنا، وهي كبيرة وهائلة. نحن نستطيع التغيير والعمل للنهوض ببلدنا حتى يبقى معطاء للجميع، فيه متسع للحياة وأمل للمستقبل".

وقال المرشح الأول في قائمة التجمع بالطيرة، فخري مصري، إنه "في الدورة الانتخابية الحالية يخوض التجمع لأول مرة بقائمة شمولية تجمع الكفاءة والمهنية وروح الشباب، مع تمثيل نسائي، وهي القائمة الأولى التي تشمل النساء وتجمع في طياتها الخبرة والتجربة المتراكمة والتجدد، قائمة تمثل كل أبناء الطيرة".

وأضاف أن "التصويت لقائمة التجمع ومرشحيها للعضوية يعني إيصال الشباب إلى القيادة، إيصال الخبرة والمهنية، إيصال النساء، إيصال كادر قادر على التأثير وضمان وجود رؤية الشباب لتطوّر البلد".

واستعرض مصري أهم المحاور والقضايا في البرنامج الانتخابي لقائمة التجمع، مؤكدا على أن "التصور وضعناه بالتعاون مع طواقم مهنية للنهوض بالتربية والتعليم والأكاديميين، الأرض والمسكن والتخطيط، والاقتصاد، والشباب والمرأة".

ودعا المرشح الأول في قائمة التجمع بالطيرة، الأهالي إلى "دعم قائمة التجمع ومد جسور المودة والمحبة والتكاتف بعيدا عن العائلية والمحسوبية، لمواجهة التحديات والصعاب وتحقيق التغيير المنشود لطيرة أفضل".

وتحدث المرشح لرئاسة بلدية الطيرة، محمد منصور، عن دور التجمع خلال الفترة الأخيرة، وأكد على "أهمية العمل الجماعي، وضرورة تحقيق التغيير لإدارة البلدية بطرق وأساليب مهنية ومسؤولية تامة".