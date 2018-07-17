خلافات في جبهة كفركنا حول الانتخابات المحليّة

أصدرت مجموعة تسمّي نفسها "كوادر جبهة كفر كنا"، اليوم، الثلاثاء، بيانا حول الانتخابات المحليّة المقبلة، باسم "نحمي الجبهة ونصون استقلاليتها"، يشير إلى خلافات داخل الجبهة حول التحالفات على الساحة الكناويّة الآن.

وجاء في البيان الذي وصلت موقع "عرب 48" نسخة منه: اجتمع العشرات من كوادر جبهة كفركنا، في أعقاب الإعلان عن تحالف الجبهة والتجمع وقائمة عائلية، وبعد التشاور مع العديد من مصوتي الجبهة الممثلين لشرائح واسعة من كفركنا، لبحث سبل حماية الجبهة وتاريخها النضالي والانتخابي الكناوي والذي تميز باستقلالية القرار، وعدم الدخول في تحالفات عائلية وأهلية منعا للدخول بالصراع العائلي والنزاعات العائلية القائمة، خاصّةً في مرحلة الانتخابات".

وعليه، وفقًا للبيان، "تقرّر خوض الانتخابات للسلطة المحلية بقائمة مستقلة للعضويّة، تطرح برنامجا وحدويا بعيدا عن العائلية والطائفية وتدعو الجمهور الواسع لدعم القائمة، لما فيه مصلحة البلد عامة".

ونوّهت المجموعة في بيانها أنها تواصلت مع رئيس الجبهة (د. عفو إغباريّة) وأمين عام الحزب (منصور دهامشة) ومكتبيهما "وأعطيناهم الفرصة الكافية لإصلاح ذات البين لكن سكرتير الجبهة، الذي فقد البوصلة بانحيازه لفئة لأسباب مشبوهة ضاربًا بعرض الحائط مصلحة فرع الجبهة ووحدته، ومن معه ماضون في طريقهم لأهداف غير مفهومة بعيدة عن قيم العمل الجماعي المعهودة في الجبهة؛ ولأنّ القرار الذي اتخذ بأغلبيّة ضئيلة جدًا، لا تمثل القواعد الانتخابية الحقيقية للجبهة المحليّة".

وحول إن كان البيان ذا صلة بالتحالفات الجديدة في الحزب، أكّدت المجموعة أن قرارها هذا "لا علاقة له بالتجمع ولا مرشحه وإنّما حماية لاستقلالية الجبهة وقراراتها حول العمل الوطني والبلدي في كفركنا، ونؤكد أنّنا بنفس البعد من كل القوائم ومرشحيها فكلهم أبناء لهذا البلد الطّيّب، ويمثّلون قوائم أهلية أو عائلية، وبهذه المناسبة نفتح المجال للانضمام لقائمة الجبهة وفتح المجال للترشح للقائمة التي ستمثل مجموعة من خيرة شباب وصبايا البلد، هدفهم مصلحة كفركنا وتطورها اقتصاديا وخدماتيا مع المحافظة على الموقف الوطني الشامخ والأصيل".