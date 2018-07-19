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النقب: آخر معتقلي مظاهرة الغضب ضد "برافر" ينال حريته

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 19:22

النقب: آخر معتقلي مظاهرة الغضب ضد "برافر" ينال حريته
عاطف أبو عايش (أرشيفية)
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش
تحرير: محمود مجادلة

نال الشيخ عاطف أبو عايش من قرية اللقية، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حريته اليوم الخميس.

ويُعتبر عاطف ابو عايش آخر معتقل ينال حريته في مظاهرة الغضب التي جرت في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، في قرية حورة ضد مخطط "برافر".

وبدأ المعتقلون الثلاثة أسامة النصاصرة وعاطف أبو عايش وعبيدة الهواشلة، من معتقلي مظاهرة يوم الغضب ضد مخطط "برافر" تنفيذ محكومياتهم التي تراوحت بين 10 -12 شهرا بتاريخ 30.11.2013 وأحيل عدة أشهر للحبس المنزلي الجزئي والكامل ثم الحبس الفعلي.

وحُكم على عاطف أبو عايش بالسجن لمدة 12 شهرا، وتحرر بعد مكوثه بالاعتقال كل فترة محكوميته (12 شهرًا من السجن الفعلي).

وعاطف أبو عايش هو آخر المعتقلين الثلاثة من يوم الغضب في حورة ضد "بارفر" الذين أنهو محكومياتهم، وسبقه أسامة النصاصرة من قرية السِّرة (السجن الفعلي 10 أشهر)، والشاب عبيدة الهواشلة من قرية السِر مسلوبة الاعتراف (السجن الفعلي 10 أشهر).

 


#اللقية
#اللقية
#النقب
#برافر

من عرب 48

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