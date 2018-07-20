تحركات لتشكيل قائمة انتخابية جديدة في الناصرة

علم مراسل "عرب 48" من مصادر مطلعة أن اجتماعات مغلقة وأخرى مصغرة تجري منذ أسابيع، لتأسيس قائمة جديدة لخوض الانتخابات لبلدية الناصرة بقائمة عضوية، في حين لم تحسم القائمة موقفها النهائي بشأن المنافسة على الرئاسة، إذا ما توفرت الظروف والتوافق على شخصية معروفة ترأس القائمة.

وقال أحد المبادرين لتأسيس القائمة في حديث لموقع "عرب 48" إن "القائمة ستتشكل من مختلف أبناء الناصرة، وتشمل كل الأطياف والحارات".

وأكد نفس المصدر أن "اجتماعا سيجري الليلة لوضع الخطوط العريضة للقائمة على ألا يعلن عنه قبل أن تعلن وزارة الداخلية قرارها بشأن استمرار عمل رئيس البلدية حتى موعد الانتخابات القريبة، أو منحه ثلاث سنوات رئاسية دون انتخابات، أو حل المجلس البلدي وتعيين لجنة تدير شؤونه".

وأشار إلى أنه "طالما أن هذا الأمر غير محسوم فإنه لن يتم في المرحلة الراهنة الإعلان عن القائمة الجديدة".

وعلم مراسلنا أيضا أنه من المتوقع ألا يتأخر قرار وزارة الداخلية عن موعد أقصاه يوم بعد غد الأحد، للإعلان عن مستقبل عمل المجلس البلدي في الناصرة، بعد أن حُلّ المجلس البلدي قبل أسابيع قليلة بعد أن فشل في المصادقة على الميزانية".

وكان المدير العام لوزارة الداخلية، مردخاي كوهن، قد دعا رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الناصرة، أول من أمس الأربعاء، لجلستي استماع، الأولى مع المعارضة والأخرى مع إدارة البلدية، ورئيسها.