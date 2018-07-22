رهط: اتهام شاب بدهس فتاة وتركها دون مساعدة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، جنوبي البلاد، لائحة اتهام ضد شاب من مدينة رهط، نُسبت إليه فيها "دهس شابة، في الوقت الذي لم يملك فيه رخصة قيادة سارية المفعول، والهرب من مكان الحادث دون تقديم مساعدة".

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، اليوم الأحد، أن "الشاب ترك مصابة دون تقديم مساعدة بعد دهسه، وتشويش المسار القضائي، والقيادة دون رخصة سياقة سارية المفعول ودون تأمين للسيارة".

وأضافت أنه "كان قد تمّ استلام بلاغ في الشرطة، في الليلة بين الجمعة والسبت بتاريخ 07.07.2018، حول حادث طرق في مدينة رهط، حيث دهست سيارة خصوصية شابة (19 عاما)، عند عبورها الشارع بمكان لا يتواجد فيه ممر مشاة، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، علما أن السائق فرّ هاربا من المكان".

ووفقا لما جاء في لائحة الاتهام فإنه "في يومها، وصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيقات وجمع الأدلة، وتمّ تحديد هوية السائق المشتبه به، وبدأت عملية البحث عنه. وفي وقت لاحق من ظهر السبت وصل المشتبه به (22 عاما) من سكان رهط إلى مركز الشرطة وتم التحقيق معه واعتقاله بشبهة ضلوعه في حادث طرق وترك مصابة دون تقديم مساعدة".

وختمت بالقول إنه "مع تقدم التحقيقات، أوصل المشتبه به المحققين للمكان الذي ترك فيه السيارة الضالعة بالحادث، في منطقة مفتوحة قرب تل السبع، وعُثر عليها محروقة وجرى إخراج المحرك منها وأجزاء أخرى. كما تبيّن من التحقيقات أنّ رخصة السيارة غير سارية المفعول، وكذلك رخصة قيادة الشاب، التي انتهت صلاحيتها منذ أكثر من عام".