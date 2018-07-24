طرعان: دحلة يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية

أعلن رئيس المجلس المحلي في طرعان، المحامي عماد دحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ترشيحه لفترة رئاسية أخرى، وذلك "لنفي ودحض كل الشائعات والادعاءات التي تتعلق بتهم الفساد التي تم التحقيق معه بشأنها مؤخرا" على حد تعبيره.

وقال دحلة إن "هنالك ثلة ممن لا يروق لهم وجوده في رئاسة المجلس، هي من تسعى للضغط على الشرطة بفتح تحقيق ضده".

وأوضح دحلة في حديث لـ"عرب 48" أن الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الفساد والاحتيال "لاهاف 433" كانت قد حققت معه ومع عدد من موظفي المجلس المحلي، وقامت اليوم بتحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة لدراسة الملف من أجل تقديم لائحة اتهام إذا كان هنالك أساس للشبهات، أو إغلاق الملف.

وأكد دحلة أن "الشبهات التي يجري الحديث عنها لا تتعدى كونها أخطاء بسيطة في الإجراءات الإدارية لبعض المشتريات، وهو أمر أصغر بكثير من كونه تهما بالفساد". ويرى دحلة أن "مثل هذه التجاوزات البسيطة التي لا يعلم بها هو على الإطلاق، لا تستحق فتح تحقيق بشأنها وربما كانت ستنتهي بملاحظة من مراقب الداخلية".

وأشار دحلة في حديثه لمراسل "عرب 48" إلى أن هنالك محاسبًا مرافقًا للمجلس المحلي، وأنه لو كانت هنالك خروقات أو فساد إداري لكان المحاسب قد قدم ملاحظاته بشأنها.

وختم بالقول إن "مجلس طرعان المحلي من بين المجالس القليلة التي تحصل كل عام على جائزة الإدارة المالية السليمة، فكيف ينسجم هذا مع الحديث عن تهم الفساد؟".