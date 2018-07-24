علي سلّام لـ"عرب 48": أنا رئيس لبلدية الناصرة حتى الانتخابات المقبلة

على الرغم من عدم إعلان وزير الداخلية عن قراره بشأن استمرار عمل بلدية الناصرة، بعد حل المجلس البلدي، أكد رئيس البلدية، علي سلّام، في حديثه لمراسل "عرب 48" أنه باق في رئاسة بلدية الناصرة حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو موعد انتخابات السلطات المحلية في البلاد.

وأضاف سلّام أن "هذا هو توجه وزارة الداخلية، بعد جلسة الاستماع التي عقدها المدير العام لوزارة الداخلية، مع أعضاء المجلس البلدي في الناصرة من المعارضة ومن إدارة البلدية وفي مقدمتهم رئيس البلدية علي سلّام".

وقال عضو بلدية الناصرة عن قائمة "شباب التغيير"، المحامي أشرف محروم، لـ"عرب 48" إنه لمس توجه وزارة الداخلية نحو إبقاء علي سلّام في منصبه رئيسا للبلدية، متهما وزارة الداخلية بأنه "تعاقب من حرصوا على حماية الميزانية من خلال التصويت ضد الميزانية".

وعلم مراسل "عرب 48" أن جهات رسمية عرضت على رئيس البلدية تمديد فترته الرئاسية لثلاث سنوات إضافية دون الذهاب إلى انتخابات، لكنه رفض هذا العرض وفضّل الذهاب إلى الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 30.10.2018.