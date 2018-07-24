مصرع شخصين بحادثي طرق منفصلين

أسفر حادثا طرق منفصلان مساء اليوم الإثنين، عن وفاة شخصين، أحدهما رجل (55 عامًا) تعرض للدهس بالقرب من مفترق عنبة، والآخر توفي جرّاء اصطدام مركبته بحافلة على شارع 25 قرب مدينة بئر السبع.

وقالت الطواقم الطبية، إن أنباء وردتها عن تعرض رجل في الخمسينيات من عمره للدهس على شارع رقم 1 قرب مفترق عنبة باتجاه القدس، مما دفعها للتوجه إلى المكان ومحاولة إحياءه إلّا أن جميع محاولة إنقاذه باءت بالفشل، وتم الإعلان عن وفاته على الفور، وما زالت هويته مجهولة.

فيما توفي موسى أبو هدوبة (43 عامًا) من قرية أبو تلول في النقب، جرّاء اصطدام مركبته بحافلة على شارع 25 بئر السبع -ديمونا.