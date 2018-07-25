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44% من الحرائق غير المتعمدة تحدث في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 13:36

44% من الحرائق غير المتعمدة تحدث في المجتمع العربي
مؤتمر زيادة الوعي لمخاطر الحرائق بنتسيرت عيليت، اليوم
عرب ٤٨ / مراسل خاص
تحرير: قاسم بكري

يُستدل من معطيات سلطة الإطفاء والإنقاذ أن 44% من الحرائق غير المتعمدة تحدث في المجتمع العربي بالبلاد.

جاء ذلك في مؤتمر قطري عقدته السلطة، اليوم الأربعاء، يهدف إلى تجنيد رجال الدين من كافة الطوائف لزيادة الوعي لمخاطر الحرائق والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نشوب الحرائق، والتي 44% غير المتعمدة منها تحدث في المجتمع العربي، ومعظمها تحدث في التجمعات العربية في النقب، جنوبي البلاد.

وشارك في المؤتمر إلى جانب رجال الدين، رؤساء سلطات محلية، حيث تناول موضوع الوقاية وزيادة التوعية والإرشاد عن طريق خطب أيام الجمعة والأماكن الدينية، من خطر الحرائق وكيفية منع الحرائق وإنقاذ الحياة.

وجرت فعاليات المؤتمر في قاعة "غراند بالاس" في مدينة نتسيرت عيليت، وأجمع رجال الدين في كلماتهم على ضرورة هذا التعاون، من أجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم ورفع الوعي والثقافة لدى المجتمع العربي.

وهدف المؤتمر إلى وضع آليات لعمل مشترك بهدف زيادة التوعية والإرشاد.


#المجتمع العربي
#حرائق

من عرب 48

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