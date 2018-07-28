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عرابة: إنقاذ شابين والبحث عن ثالث ببحيرة طبرية

تاريخ النشر: 28/07/2018 - 20:51

عرابة: إنقاذ شابين والبحث عن ثالث ببحيرة طبرية
أعمال البحث عن شاب من عرابة ببحيرة طبرية (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن شاب بالعشرينات من عمره من مدينة عرابة، والذي فقد مساء اليوم السبت، في بحيرة طبرية، حيث دخل مياه البحيرة برفقة شابين تم تخليصهما وإنقاذهما بحالة وصفقت بالمتوسطة.

مساء اليوم تعرض 3 شبان من عرابة للغرق عندما دخلوا للسباحة في بحيرة طبرية، وعلى الفور تم استدعاء طواقم الإنقاذ التي نجحت بتخليص وإنقاذ شاب من الغرق، بينما شاب آخر نجح بالوصول للشاطئ بقواه الذاتية وهو بحالة متوسطة، بينما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن شاب ثالث.

وحسب بيان الشرطة، بمجرد استلام الإخطار، تم إرسال أفراد وحدة الإنقاذ البحري إلى الموقع، ونجح طاقم الإنقاذ في تحديد مكان أحد الشبان، وتم إحضاره إلى سفينة الشرطة البحرية، كما تمكن شاب آخر من الوصول إلى الشاطئ بمفرده، فيما يقوم أفراد الشرطة البحرية بالبحث عن الشاب الثالث.


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عرابة: إنقاذ شابين والبحث عن ثالث ببحيرة طبرية

من عرب 48

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