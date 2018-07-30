50 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام 2018

لقي 50 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق التي شهدتها شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية أواخر الأسبوع الماضي، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد

وشهدت حوادث الطرق ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ حيث قُتل خمسة مواطنين عرب فيها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط.

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ 1.1.2018 ولغاية أواخر الأسبوع الماضي 171 ضحية، أي بمعدّل ستّة قتلى في الأسبوع.

ويُستدل من المعطيات أنّ 6 أطفال (0-14 عاما) من أبناء المجتمع العربيّ قُتلوا في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم طفل يبلغ 10 أعوام لقي مصرعه بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2018 في حادث "ضرب وهرب" في جسر الزرقاء.

معطيات مقلقة في المجتمع العربي

وتبين من المعطيات كذلك أن 15 شابا (15-24 عاما) من أبناء المجتمع العربي لقوا مصارعهم منذ مطلع العام في حوادث الطرق.

ولقي مسنّان (65 عاما وما فوق) من أبناء المجتمع العربي مصرعيهما منذ مطلع العام في حادثي طرق.

وسقط12 عابر سبيل من أبناء المجتمع العربي ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع 2018 بينم اثنان في الأسبوعين الأخيرين.

وبلغ عدد السائقين العرب الذي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 12 سبعة منهم شباب أعمارهم لم تتجاوز 24 عاما.

كما ظهر، بحسب المعطيات، أن 97 سائقا عربيا تورطوا في حوادث طرق قاتلة، 32 منهم شباب لم يتجاوزوا 24 عاما.

ولقي 9 من مستقلي الدراجات النارية من أبناء المجتمع العربي مصارعهم منذ مطلع العام.

وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من المجتمع العربي الموجهة للحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، من أجل توفير الحلول الجذرية وضمان السلامة والأمان على الطرق والعمل من أجل الحد من عدد الضحايا في حوادث الطرق في المجتمع العربي بالبلاد، إلا أنها مستمرة في إهمال قضايا المواطنين العرب.