الجولان: إصابة خطيرة لطفلين بحادث سير

أُصيب، اليوم الثلاثاء، طفلان (5 و10 سنوات) بجراحٍ وُصِفت بالخطيرة، كما أُصيبَ 5 آخرون بجراحٍ تراوحت بين الطّفيفة والمتوسّطة، في حادث سيرٍ في هضبة الجولان.

من موقع الحادث

وهرعت طواقم طبيّة إلى موقع الحادث في شارع 978 في الجولان، وقدّمت العلاج لخمسة مُصابين، في ما تمّ نقلُ طفليْن بواسطة مروحية عامودية إلى مستشفى "رامبام" نظرًا لخطورة إصابتهما.

ونُقِل المصابون الآخرون وهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى 4 آخرين، إلى مستشفى زيف، بعد تقديم الإسعاف الأوليّ لهم.

وذكرت الشرطة في بيان، أن 6 من المُصابين هم أفرادُ عائلةٍ واحدة.