الناصرة: أمر حظر نشر حول جريمة قتل نزار جهشان

أصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، أمر حظر نشر حول كافة تفاصيل التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل نزار جهشان (56 عاما) في مطعم "سانت جورج" بالناصرة.

وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية تاريخ 27.11.2017.

يذكر أن جريمة القتل كانت قد وقعت بتاريخ 31.03.2018 أثناء جلوسه في المطعم المذكور بالناصرة، حيث تعرض وأخر لعيارات نارية من قبل مجهولين ووصفت إصابته بالخطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام" بحيفا، إلا أنه فارق الحياة بتاريخ 21.04.2018.