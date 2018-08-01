وزارة العمل تمنع تشغيل الشبيبية في مواقع البناء

نشرت وزارة العمل والرفاه الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، التعليمات التي تمنع تشغيل الشبيبة في مواقع البناء.

وكان قد تقرر في حزيران/يونيو الماضي في الوزارة منع تشغيل الشبيبة في أعمال البناء بشكل جارف. وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اليوم.

يذكر أنه في السنوات 2015 و 2016، كان قد لقي فتيان مصرعيهما، وأصيب 75 فتى آخر. وفي العام 2017 لقي ثلاثة فتية مصارعهم.

وكان ثلاثة من الفتيان الخمسة، ضحايا حوادث العمل، قد لقوا مصارعهم نتيجة السقوط من ارتفاع، ولقي الرابع مصرعه نتيجة انهيار ترابي، أما الخامس فكان ضحية تماس كهربائي.

وبحسب "الدائرة المركزية للإحصاء، ففي العام 2016 تم تشغيل 2000 فتى في أعمال البناء، وكانوا يشكلون ما نسبته 10% من العاملين في هذا المجال.

يذكر أن الفتى محمود كناعنة (17 عاما) كان قد لقي مصرعه، قبل ثمانية شهور، نتيجة سقوطه عن ارتفاع 12 مترا في موقع بناء في مدينة طبرية. وفي أعقاب وفاته توجهت المجموعة لمنع حوادث البناء إلى وزير العمل، حاييم كاتس، بطلب منع تشغيل الشبيبية. وفي نهاية آيار/مايو أعلن كاتس عن ذلك.