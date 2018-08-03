مصرع رجل من عرّابة وإصابة أفراد عائلته بحادث سير بهنغاريا

أعلنت مصادر طبيّة، أن بلال حسين دراوشة (45 عاما)، من سكان مدينة عرابة، لقيَ مصرعه متأثرًا بجراحٍ بالغة أُصيب بها، في حادث سيرٍ وقع في دولة هنغاريا، اليوم الجمعة.

وأُصيبت زوجته وأطفالهما بجراح وُصِفت بالمتوسطة، وتمّ نقلهم للمشفى لتلقّي العلاج.

صورة المرحوم بلال حسين دراوشة

وتناقلت وسائلُ إعلامٍ هنغارية معلومات مفادُها أن بلال، كان في رحلة سياحيّة استجماميّة مع أفراد عائلته، قبل أن تصطدم السيارة التي كانوا يستقلّونها بسيارة أخرى وجهًا لوجه.

وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإن سائق السيارى الأخرى، هو سائق هنغاريّ حاول تخطّي العديد من السيارات بشكل غير قانونيّ، ولم يتمكن من إكمال عملية الاجتياز، إذ اصطدمت سيارته بالسيارة التي كانت تحمل العائلة من عرّابة.

ووفق وسائل الإعلام الهنغارية، فقد وقع الحادث صبيحة اليوم، على شارع قرب مدينة سولنوك في مقاطعة ياس نادكون.