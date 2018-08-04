مدى الكرمل يفتتح مؤتمره الرابع لـطلاب الدكتوراة الفلسطينيين

افتتح المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى الكرمل"، صباح اليوم السبت، مؤتمره الرابع لـ"طلاب الدكتوراة الفلسطينيين"، في قاعة فندق العين بمدينة الناصرة، بمشاركة العشرات من طلاب الدكتوراة الذين من المقرر أن يشاركوا في ورشات متنوعة خلال اليوم، وعرض أبحاثهم ودراساتهم على المؤتمر.

وتحدث مدير عام المركز ، د. مهند مصطفى، عن قانون القومية العنصري الذي يهدف من خلاله اليمين النيوليبرالي الى تقسيم المجتمع الاسرائيلي والعربي الى مجتمع شعبي وقبلي واثني وديني. وقال إن من خلاله تكتشف الحركة الصهيونية ذاتها وتتعرف على ذاتها على اعتبارها يهودية تبنى على أسس اثنية.

وألقى محمد حاج يحيى كلمة اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، واشاد بالأبحاث التي أجراها الطلاب وأثر كل واحد من هذه الابحاث، ليس فقط في المسار الأكاديمي، بل لإسماع أصوات مختلفة كل حسب تخصصه. وبدأت الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسة والمجتمع المدني" بمشاركة أربعة من طلاب الدكتوراة.