إضراب الممرضات: إلى متى يستمر توقف الخدمات؟

أعلنت نقابة التمريض عن إضراب مفتوح عن العمل في المشافي والعيادات احتجاجًا عن العنف ضدهن، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وهددت نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)، بتصعيد الإضراب الاحتجاجي إلى إضراب شامل إذ لم تنصع الحكومة لطلبات المعنيين.

وأكد رئيس نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)، أفي نيسانكورن، أنه سيتم تصعيد الإجراءات الاحتجاجية إلى إضراب شامل إذا لم يقم السلطات المعنية بتفعيل توصيات لجنة القضاء على العنف في الجهاز الصحي، التي صدرت قبل تسعة أشهر.

وقال رئيس هستدروت آفي نيسينكورن "يجب ألا نقبل وباء العنف في الجهاز الصحي. لا يمكن للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتعرض فرق التمريض والطبية، الذين يكرسون حياتهم لإنقاذ الأرواح، للهجوم كل يوم في أماكن عملهم على اختلافها".

وأضاف أنه "نحن نقف موحدين معا إلى جانب الممرضات والممرضين، لنشارك في إيصال صرختهم حتى إيجاد حل شامل وحقيقي". كما جاء على لسان رئيس الهستدروت.

ويترتب على الإضراب تغيرات في مواعيد العمليات الجراحية وساعات الدوام في مختلف الأقسام بالمشافي والعيادات الطبية بالإضافة إلى تغيير في برامج التطعيمات، "عرب 48" رصد كل ذلك.

إلغاء العمليات الجراحية:

في ظل إضراب العاملين في مهنة التمريض، ينتقل العمل في غرف الجراح في الجدول الزمني المتبع في أيام السبت (يوم العطلة الرسمية)، وسيتقتصر عمل أقسام الجراحة في المستشفيات على إجراء العمليات الجراحية العاجلة فقط.

وهنا، طلبت المستشفيات من المرضى الذي حددوا مواعيد مسبقة لإجراء عملية جراحية الاتصال بالمستشفيات لمراجعة الأقسام المعنية للحصول على مزيد من التفاصيل.

دوام العيادات الطبية:

الإضراب يشمل العاملين في التمريض في العيادات بجميع أنحاء البلاد، لذا من المتوقع أن يتوقف العمل في أقسام اختبارات الدم والخدمات الأخرى.

كما يشمل الإضراب الممرضين والممرضات في أقسام الرعاية الصحية للأطفال، سيتوقف النشاط في عيادات رعاية الأطفال الرضع.

العمل في أقسام الولادة والرضع والأمومة:

وفي إطار الإضراب، تتابع أقسام حديثي الولادة والأطفال الخدج والأمومة والخصوبة عملها كالمعتاد. قررت نقابة التمريض انتظام الممرضين في الأقسام المذكورة كالمعتاد.

إلغاء التطعيمات للمسافرين إلى لخارج

كجزء من الإضراب تعمل مراكز الصحة الإقليمية بدوام جزئي، وسيتم تقديم التطعيمات للحالات الطارئة كحالات الإصابة بداء الكلب، لن يكون هناك أي تطعيمات للمسافرين إلى الخارج، على ضوء دعوات التطعيم ضد الحصبة في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي المرض في أوروبا.

إلى متى يستمر توقف الخدمات؟

أعلن نقابة الممرضات أن الإضراب لأجل غير مسمى. وسيعقد الهستدروت مفاوضات مع وزارة الصحة ووزارة المالية للمحاولة للتوصل إلى تفاهمات من أجل إنهاء الإضراب.