مصرع عامل في ورشة بناء بوسط البلاد

لقي عامل، في الستينيات من عمره، مصرعه في حادث عمل بورشة بناء، وسط البلاد، قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أن المركز تلقى بلاغًا قرابة الساعة 11:17 حول سقوط غرض على العامل ثقيل خلال عمله في ورشة بناء بمدينة تل أبيب.

وأقرّ الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان وفاة العامل على الفور متأثّرًا بإصابته البالغة.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من العرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.