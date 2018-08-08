  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع عامل في ورشة بناء بوسط البلاد

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 12:43

مصرع عامل في ورشة بناء بوسط البلاد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل، في الستينيات من عمره، مصرعه في حادث عمل بورشة بناء، وسط البلاد، قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أن المركز تلقى بلاغًا قرابة الساعة 11:17 حول سقوط غرض على العامل ثقيل خلال عمله في ورشة بناء بمدينة تل أبيب.

وأقرّ الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان وفاة العامل على الفور متأثّرًا بإصابته البالغة.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من العرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.


#حوادث العمل
#ورشات البناء
#عمال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العنف الأسري: اعتقال امرأة بشبهة التنكيل بأطفالها
العنف الأسري: اعتقال امرأة بشبهة التنكيل بأطفالها

2018-08-08

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم
الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

2018-08-08

المصادقة على إقامة 3 مستوطنات جديدة بالنقب
المصادقة على إقامة 3 مستوطنات جديدة بالنقب

2018-08-08

الأكثر قراءة

شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

2018-08-07
الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ

الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ"قانون القومية" فوق دستوري

2018-08-07
مسؤول استخباراتي:

مسؤول استخباراتي: "الموساد اغتال العالم السوري"

2018-08-07
كتائب القسام تفند رواية الاحتلال بشأن الشهيدين السيلاوي ومرجان

كتائب القسام تفند رواية الاحتلال بشأن الشهيدين السيلاوي ومرجان

2018-08-07
فشل المفاوضات وإضراب شامل للممرضين والممرضات بالبلاد

فشل المفاوضات وإضراب شامل للممرضين والممرضات بالبلاد

2018-08-07