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اتهام 4 أشخاص من اللد بخطف الطفل من قلنسوة

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 12:07

اتهام 4 أشخاص من اللد بخطف الطفل من قلنسوة
المحكمة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد 4 أشخاص من سكان اللد بتهمة تورطهم في جريمة خطف الطفل كريم جبر جمهور (6 أعوام) من أمام منزله في مدينة قلنسوة بتاريخ 10.07.2018. ومددت المحكمة اعتقال المتهمين الأربعة حتى يوم 27.08.018.

وقال محامو المتهمين الأربعة إن الاتهامات الموجهة إلى موكليهم لا تستند على أدلة وبراهين.

ووجهت النيابة العامة إلى أحمد النقيب تهمة التخطيط لتنفيذ عمل جنائي، بينما وجهت لكل من مهند مصراتي وموسى عليوة وأحمد عليوة تهمة "التورط بجريمة خطف الطفل بهدف الابتزاز، ومحاولة خطف وسرقة سيارة".

ووفق تفاصيل التحقيقات الأولية، وحسبما جاء في محضر جلسة المحكمة التي قررت تمديد اعتقالهم سابقا، فقد نسبت الشرطة للمشتبه بهم بأنهم استأجروا سيارة شبيهة لسيارة أحد المشتبه بهم، وقاموا بتزييف لوحات ترخيصها.

وظهر في شريط مصور خطف الطفل من أمام منزل عائلته في قلنسوة، حيث اختطفه جناة بسيارة من نوع "تويوتا" بيضاء اللون، بعدما أدخلوه بالقوة للسيارة ووضعوه على المقعد الخلفي، ومن ثم اختفت آثاره لمدة 4 أيام.


#خطف الطفل
#قلنسوة
#اللد
#العنف والجريمة

اتهام 4 أشخاص من اللد بخطف الطفل من قلنسوة

من عرب 48

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