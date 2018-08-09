المحكمة تقر تعيين أحمد جبارين في منصب مهندس بلدية الناصرة

قالت بلدية الناصرة إن محكمة العمل اللوائية أصدرت قرارها الأخير بوجوب تعيين المهندس أحمد جبارين في منصب مهندس بلدية الناصرة، وقبلت بهذا موقف بلدية الناصرة بشكل كامل رافضة بشكل نهائي وقاطع كل ادعاءات المعارضة في البلدية.

وأضافت أن "هذا القرار ليتوج عدة قضايا ذهبت بها المعارضة إلى المحاكم وفشلت، كان ذلك بقضية تعيين صبيح ملحم كمدير لقسم تطبيق القانون أو بموضوع تعيين خالد بطو كمدير لدائرة الثقافة والرياضة والشباب".

أحمد جبارين

وأشارت بلدية الناصرة إلى أن "قرار محكمة العمل اللوائية لهذا اليوم بوجوب تعيين أحمد جبارين مهندسا لبلدية الناصرة أنهى بشكل قاطع كل ادعاءاتهم الكاذبة بحق مهندس أفنى من عمره 25 عاما يعمل كمخطط للمدينة في دائرة الهندسة وعمل بجد ومهنية ونشاط، ونفذ إلى جانب زملائه أهم المشاريع وأكثرها حيوية".

ورأت أن "قرار محكمة العمل القطرية غير مفاجئ لنا، لإيماننا العميق أنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح، وأن هؤلاء المحبطون سيتلقون ضربة على الرأس نأمل أن يفيقوا منها ليس هذا فقط، فقد حكمت المحكمة تغريمهم بمبلغ 30 ألف شيكل لخسارتهم في المحكمة تكاليف محاماة ومصاريف أخرى".

وأكدت بلدية الناصرة أن "أوهامهم ذهبت أدراج الرياح وهذا مصير كل أولئك الذين يعملون ضد مصلحة مدينتهم، أرادوا أن يوقفوا عجلة البناء والتطوير والتعمير. لم يطيقوا أن رئيس بلدية مثل علي سلام حقق في فترة زمنية قليلة ما عجزوا عن تحقيقه عشرات السنين، لم يطيقوا أن يستلم الوظائف الهامة في البلدية وجوه جديدة مهنية تسعى التي التطوير والتحديث والابتكار، وتبدأ تنفذ مشاريع ورؤيا علي سلام التي تصب جميعها في مصلحة المدينة ورفعتها".

وختم البيان بالقول إن "منذ 3 سنوات يعتمدون هذا السلوك البائس فلا يحصلون في النهاية إلا على فشل يتبعه فشل، ذلك أن الحقد هو البوصلة التي تسير بهم بينما بوصلتنا هي محبة المدينة، أهلها وناسها، ومصالحها ومؤسساتها ومحافلها. لن توقفوا قوافل العمل والإنجاز والسهر والكد والجهد والنشاط. نريدها ناصرة نباهي بها أهل الأرض قاطبة، وعلى هذا الدرب نسير".