إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل جنوبي البلاد

أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي إنه تلقى بلاغا الساعة 09:12 حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء بالمنطقة الصناعية في بلدة "سديروت" التي تقع في منطقة ما يسمى إسرائيليا بـ"غلاف غزة".

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو فاقد الوعي بعد سقوطه عن ارتفاع 5 أمتار وأحيل وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

ويتواصل الاستهتار وانعدام المهنية والأمان في أماكن العمل وخصوصا فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من العرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.