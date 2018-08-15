أم الفحم: سطو مسلح على مكتب البريد

نفذ لصوص عملية سطو مسلح على فرع البريد في حي المحاجنة بمدينة أم الفحم صباح اليوم، الأربعاء.

وعلمنا أن اللصوص سرقوا مبلغا من المال تحت وطأة التهديد بالسلاح ثم لاذوا بالفرار، على وجه السرعة، ما أحدث جوا من الخوف والقلق بين المراجعين في مكتب البريد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، علما أنها لم تعلن عن اعتقال مشتبهين.

يذكر أن عمليات السطو والسرقة في وضح النهار تزايدت في الآونة الأخيرة، ما يشير إلى انعدام الأمن والأمان في البلدات العربية.