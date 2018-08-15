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جسر الزرقاء: إبعاد شابين بزعم محاولة إنزال علم إسرائيل

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 13:57

جسر الزرقاء: إبعاد شابين بزعم محاولة إنزال علم إسرائيل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أبعدت الشرطة الإسرائيلية شابين (18 عاما) من جسر الزرقاء عن قريتهما لمدة أسبوعين وفرضت عليهما شروطا مقيدة اليوم، الأربعاء، وذلك بزعم "محاولتهما إنزال علم إسرائيل عن مركز الشرطة".

وادعت الشرطة أنه "تمّ، نهاية الاسبوع الماضي، اعتقال شابين (18 عاما) من جسر الزرقاء خلال محاولتهما إنزال علم إسرائيل عن مبنى مركز الشرطة في البلدة، حيث أحيلا للتحقيق، ولاحقا أطلق سراحهما بشروط مقيدة تضمنت إبعادهما عن البلدة لمدة 15 يوما".

وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة وتجري دراسة تقديم لائحة اتهام ضد الشابين بمخالفة "المس برموز السلطة".


#جسر الزرقاء
#محطة شرطة
#اعتقالات

من عرب 48

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