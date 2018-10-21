طلعة عارة: استمرار إضراب المدارس اليوم الأحد

أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في مدارس قرى طلعة عارة، الثانوية والإعدادية (ثانوية مشيرفة وزلفة، إعدادية مصمص، مشيرفة وسالم)، استمرار الإضراب، اليوم الأحد، وذلك لعدم حصول أي تقدم من قِبل الجهات المسؤولة من أجل حل قضية إلغاء السفريات، واحتجاجا على أوضاع المدارس الصعبة.

وقالت اللجنة إن "قرار إلغاء السفريات يعنى أن يذهب أبناؤنا، طلاب المدرسة الثانوية من قرية مصمص، إلى المدارسة الثانوية بقرية مشيرفة مشيا على الأقدام على جوانب شارع وادي عارة، وطلاب الثانوية والإعدادية من قرية زلفة إلى المدارس الثانوية والإعدادية في قرية سالم".

وأكدت أن "هذا القرار الذي يعني وبشكل واضح زج أبنائنا إلى مخاطر مؤكدة على أمنهم وسلامتهم، مرفوض رفضا باتا". وطالبت اللجنة المحلية كل الأطراف ذات الصلة الرسمية للعمل على التراجع عن هذا القرار وإعادة شركة الحافلات للعمل بانتظام، وتوفير حل واضح ودائم.

وختمت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في قرى طلعة عارة بالقول إنه "وضعنا نصب أعيننا عدم قبول وعدم الرضوخ لهذا القرار المجحف بحق أبنائنا، واللجنة متواجدة في وضع طوارئ وجلسات ماراثونية لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل المصادقة على السفريات ولن نتنازل عن أقل من ذلك، من خلال التواصل المهني الجاري مع كافة الجهات ذات الصلة، من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية والمجلس المحلي ووزارة المواصلات".