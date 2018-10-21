مصرع عامل في حيفا

لقي عامل (35 عاما) مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في بلدة كريات آتا قرب حيفا؛ اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد سقط جسم ثقيل على العامل، أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وحاول الطاقم الطبية الذي وصل إلى المكان إنقاذ حياته وأجرى له عمليات إنعاش، لكن دون جدوى، وأعلن وفاته على الفور.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

واللافت للأمر أنه عدد ضحايا في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم بلغ 36 عاملا وتجاوز عدد ضحايا العمل في العام الماضي.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب. وبحسب المعطيات فإنه قتل 35 عاملا في ورشات البناء في العام الماضي 2017، بالإضافة إلى مئات المصابين الذين أقعدتهم حوادث العمل وتسبب لهم بإعاقات وعدم قدرة على مزاولة أعمالهم الطبيعية.

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