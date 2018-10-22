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استمرارُ الإضراب بمدارس طلعة عارة يوم الثلاثاء

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 23:07

استمرارُ الإضراب بمدارس طلعة عارة يوم الثلاثاء
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في مدارس طلعة عارة، عن استمرار الإضراب يوم الثلاثاء، والذي أتى كخطوةٍ احتجاجية على سفريات الطّلاب غير المُنظّمة، والتي يُعاني بسببها الطلّاب كي يصلوا إلى مدارسهم.

وقالت لجنةُ الأولياء في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الإضراب يشمل المدارس الثانوية، في مشيرفة وسالم وإعدادية سالم، ولا يشمل المدارس الإعدادية في مصمص ومشيرفة.

وجاء في بيان اللجنة: "أهلنا الكرام بقرى طلعة عارة، ما زالت القرارات التي تتخذها المؤسسة لا تلبي مطالبنا ولا تنصفنا بأخذ حقوقنا وحقوق أبنائنا، فاليوم كانت جلسة بوزارة التربية والتعليم بمكاتبها بالقدس لتتداول طلب المجلس المحلي المصادقة على تكاليف السفريات، وشارك بالجلسة كل من المجلس المحلي ومندوبي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، ولم يتخذ قرار نهائي بالموضوع".

وأضاف البيان: "تم الاتفاق معهم أن يقوموا بجولة ميدانية يتفحصوا من خلالها الوضع ورؤيته بأعينهم على أرض الواقع، وهذه الجولة ستكون خلال الأسابيع القادمة، وبالتالي يبقى وضع سفر ونقل أبنائنا كما هو، أي إنه ليس هناك بعد سفريات منظمة ومصادق عليها".

وأكدت اللجنة أنه "تم التنسيق لجلسة ليوم غد (الثلاثاء) مع المجلس المحلي طلعة عارة بكافة مدراء أقسامه، مع اللجنة المحلية ومجلس الطلاب من أجل الضغط على وزارة الداخلية ومُحاسب المجلس المراقب للمصادقة على السفريات حتى نهاية الفصل الحالي حتى تبت اللجنة الاستثنائية من وزارة التربية والتعليم بالأمر بعد أن تقوم بالجولة الميدانية وفحص حيثيات الوضع لقرى طلعة عارة الخمس وتطّلع على الوضع الجغرافي وصعوبته".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#طلعة عارة
#مدارس طلعة عارة
#إضراب
#السفريات والمواصلات
#المجلس المحلي

من عرب 48

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