جسر الزرقاء: وفاة امرأة لدغتها أفعى

أقر الأطباء في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة وفاة الحاجة بهية جبلاوي (70 عاما) من سكان قرية جسر الزرقاء متأثرة بإصابتها الحرجة بعد أن لدغتها أفعى في منطقة المراح "بنيامينا"، اليوم الإثنين.

المرحومة بهية جبلاوي

وبحسب المعلومات المتوفرة، كانت المرأة تعمل في قطف الثمار، فتعرضت للدغة أفعى رقطاء، وقدّم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي لها، ثم نقلها وهي فاقدة للوعي إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا.

وأجرى الأطباء في المستشفى لها عمليات إنعاش، لكنها باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاتها.

وعلم أن المرحومة عملت كل عمرها في الزراعة. وساد الحزن في جسر الزرقاء إثر انتشار نبأ وفاتها اليوم.

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