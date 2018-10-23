التقدم لامتحانات السياقة النظرية في جيل 15.5 عام

بات بإمكان طلاب تعليم السياقة بموجب تعديلات جديدة أصبحات سارية المفعول بدءا من اليوم، الثلاثاء، التقدم لامتحانات السياقة النظرية في جيل 15 عاما ونصف، بدلا من 16 عاما وثلاثة شهور، كما كان متبعا حتى اليوم.

وقال وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، إن خفض جيل التقدم لامتحانات السياقة النظري يأتي بهدف إكساب الفتية المعرفة المسبقة بقوانين المرور، سواء كانوا راكبي درجات هوائية أو مشاة.

وأضاف أن القرار يتيح لهم التقدم لامتحانات السياقة النظرية، وركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بموجب القانون.

وبحسب موقع وزارة المواصلات، فإن القرار يأتي بالتزامن مع خطة لزيادة الأمان على الطرق لراكبي الدراجات الكهربائية، والتي صادقت عليها الحكومة قبل أسبوع.

وتشمل الخطة إدخال التعديلات الجديدة والتعليمات المطلوبة، وبضمنها تعليمات تتصل بوجوب وضع الخوذة، وسترة عاكسة للضوء، وتأجيل الحصول على رخصة سياقة مدة عام لمن يخالف القانون، وزيادة الغرامات المالية، ومصادرة مركبات لا تلائم المواصفات المطلوبة، وتوسيع صلاحيات الرقابة.

كما تشمل دورات لراكبي الدرجات الكهربائية، مع امتحانات نهائية وإصدار ترخيص لكل طالب يتجاوز الامتحان.

وبحسب الاقتراح، فإنه بدءا من مطلع العام المقبل، سيكون ركوب الدراجة الكهربائية مسموحا به فقط لمن حصل على الترخيص المطلوب فقط.