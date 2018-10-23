حيفا: المؤبد و22 عاما لشاب أدين بقتل يهودي بدوافع قومية

فرضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الثلاثاء، السجن المؤبد و22 عاما على الشاب محمد شناوي (22 عاما) من حي الحليصة في حيفا، بعد عدة جلسات في التهمة التي نسبتها النيابة العامة إليه وهي "قتل رجل يهودي وإصابة آخر في حادثين منفصلين في حيفا بتاريخ 3.1.2017، على خلفية قومية".

كما فرضت المحكمة على شناوي دفع مبلغ 258 ألف شيكل لأسرة القتيل غاي كفري و120 ألف شيكل لأسرة المصاب يحيئيل إيلوز.

وكانت المحكمة في تاريخ 5.6.2018 قد أدانت الشاب بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة للمحكمة في 30.1.2017 أن 'المتهم أراد قتل يهود، علما أنه سلّم نفسه بعد يومين في أعقاب مطاردة الشرطة له، وذلك بعد أن قام بإطلاق النار في شارع 'هغيبوريم' في حيفا حيث قتل يهوديا وأصاب آخر بجروح متوسطة'.

وأضافت لائحة الاتهام أن "المتهم قتل غاي كفري مع سبق الإصرار، إضافة إلى محاولة القتل وحيازة سلاح بهدف الإرهاب، حيازة سكين ومحاولة السطو وسرقة سيارة".

ووجهت النيابة للشاب إيهاب أيوب يوسف (21 عاما) وخالد أبو كليب (22 عاما) تهم "توفير وسائل لتنفيذ إرهاب، منح وسائل لتنفيذ جريمة، التشويش على المسار القضائي والتجارة بمخدرات خطيرة".

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال المتهمين الثلاثة بعد تقديم لوائح الاتهام ضدهم، ونسبت للمتهمين الآخرين تهم المساعدة بعد تنفيذ المتهم الأول عملية القتل. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المتهمين الثلاثة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

يذكر أن عائلات المتهمين وطاقم محامي الدفاع رفضوا بشكل مطلق إدعاء النيابة بأن "خلفية جريمة القتل قومية".