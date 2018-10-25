عرابة: قرار للمركزية يمنع ترشح عاصلة والأخير يستأنف للعليا

أعلن طاقم الدفاع عن رئيس بلدية عرابة علي عاصلة، اليوم الخميس، أنه بصدد التوجه باستئناف للمحكمة العليا ضد القرار الصادر عن المحكمة المركزية في حيفا، الذي أدانه بملف مخالفة سير وإلصاق "وصمة العار" به، وهو القرار الذي يمنعه من مواصلة التنافس وخوض انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.

وفرضت المحكمة المركزية في حيفا بعد ظهر اليوم، على عاصلة العمل 5 أشهر في خدمة الجمهور وإلصاق "وصمة عار" به، حيث تم إدانته بالسياقة دون رخصة ومخالفة أمر قضائي، وأتى القرار بعد مطلب النيابة العامة فرض عقوبة "وصمة عار" على عاصلة الذي أكد أن هذا المطلب سياسي بامتياز.

وقال عاصلة : "هذا قرار مؤسف، وعليه سنوف نطالب من هيئة المحكمة تأجيل تنفيذه حتى يتم دراسة الاستئناف الذي سنقدمه للعليا".

وأضاف: "من الواضح أن طلب النيابة من المحكمة، يؤكد أن القضية سياسة بحتة، حيث يقف وراء إجراء النيابة بعض الأشخاص الذين لا يريدون لعلي عاصلة أن يكون منافسا في الانتخابات المقبلة، وهذا يدل على مدى قلقهم من المنافسة السياسية بانتخابات البلدية".

يذكر أن الرئيس عاصلة مثل أمام محكمة السير في 23/10/2017 في مدينة إيلات، بسبب مخالفة سير وضبطه وهو يقود السيارة بسرعة 182 كلم.

وفرضت المحكمة عليه عقوبة السجن 3 أشهر مع وقف النفيذ وسحب رخصة القيادة لمدة 18 شهرا، لكن بعد صدور الحكم، ضبط عاصلة وهو يقود سيارته خلال فترة سحب رخصة القيادة، وكان في طريقه إلى صندوق المرضى.