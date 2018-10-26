شفاعمرو: محطة لتجميع النفايات بهدف منع رميها عشوائيا 

بعد الجهود الكبيرة التي استثمرتها بلدية شفاعمرو من أجل الحد من ظاهرة رمي النفايات العشوائي في البلدة، وذلك في أعقاب إغلاق "الرامبا" قبل أكثر من 6 سنوات، استطاعت البلدية مؤخرا إيجاد مكان ملائم ليكون كمحطة لجمع النفايات على أنواعها لخدمة أهل البلدة.

وجرى تخصيص حاويات كبيرة في محطة التجميع من أجل التخلص من النفايات الصناعية ونفايات البناء والهدم، وذلك في المنطقة الصناعية، وستمنع المحطة الجديدة انتشار الروائح الكريهة في المنطقة الصناعية والإخلال بالمنظر العام وتلوث الهواء من خلال الحرائق والدخان الذي ينتج من اشتعال النفايات.

وأعلنت بلدية شفاعمرو أنه يمنع منعا باتا إلقاء النفايات بشكل عشوائي على جوانب الشوارع والأرصفة في أرجاء المدينة حيث سيتم معاقبة كل من يخالف القانون ويقوم برمي النفايات في أماكن عامة، وسيتم رصد ذلك بواسطة كاميرات المراقبة ومعاقبة المخالفين بموجب القانون.

وأهابت بالمواطنين نقل النفايات غير المنزلية إلى المحطة وعدم وضعها على الأرصفة وجوانب الطرقات، حيث تعمل المحطة جميع أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.