الناصرة: الآلاف يشاركون سلّام تتويج حملته الانتخابية للرئاسة

شارك الآلاف من أهالي الناصرة مساء اليوم السبت، في المهرجان الانتخابي لقائمة "ناصرتي" الذي توج الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة علي سلام، فيما شارك بالمهرجان الذي تضمن كلمات خطابية، العديد من الشخصيات وقوائم العضوية التي أعلنت عن دعمها لسلام.

وتضمن المهرجان كلمات خطابية، حيث تحدث البروفيسور غاوي غاوي، الذي قال إن "سلام حقا وعد وأوفى، فكل أهل المدينة يعرفون كم قدم وضحى من أجل رفع أسمها عاليا"، بينما رئيس القائمة الموحدة، توفيق مروات، قال إن قائمته دعمت علي سلام على أن يتم الإعلان عن بناء مسجد شهاب الدين وإطلاق أسماء شوارع أو مدارس أو نوادي على أسماء شهداء هبة القدس والأقصى.

من جانبه، قال المهندس سلمان أبو أحمد، الذي أعلن دعمه لسلام إن "كل ما كنا نتمناه في الماضي أن تكون الكلمة للشعب البسيط وهو ما فعله علي سلام، فما حققه سلام في خمس سنوات يفوق ما انجزته الجبهة في 40 عاما". كذلك أعلن محمد سيف الدين الزعبي دعم سلام في الانتخابات.

كما تحدث في المهرجان كل من، الطالبة الجامعية ماريا فيصل ربايعة ونائب رئيس البلدية محمد عوايسي وعضو البلدية رون مزاوي ومحمد سيف الدين.