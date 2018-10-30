حادث البحر الميت: مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال

لقي 8 أشخاص، بينهم أطفال، مصارعهم بعد إصابتهم بصورة حرجة، ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث طرق على شارع "90" على الطريق من البحر الميت إلى عين جدي.

وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن إصابات بليغة ومتوسطة، في حادث تصادم مركبتين وجها لوجه.

وأشارت التقارير الأولية لاحقا إلى مصرع 5 أشخاص، وارتفع العدد مرة أخرى إلى 6 أشخاص، ليصل في النهاية إلى 8 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، على الأقل.

وبحسب طواقم الإسعاف فإن الحادث نجم عن تصادم مركبة خصوصية بمركبة تجارية التي ما لبثت أن اندلعت فيها النيران، وعلق بعض الركاب داخلها.

وقالت طواقم الإسعاف إنه تم نقل ثلاثة مصابين، امرأة في جيل 52 عاما، وفتاة في جيل 12 عاما، ورجل في جيل 50 عاما، بمروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

ولم تضح بعد هوية ضحايا الحادث.

وقالت الشرطة إنها أغلقت شارع "90" أمام حركة السير، بسبب الحادث، في المقطع بين عين جدي وحتى "عين بوكيك" في الاتجاهين.

يشار إلى أن الحديث عن الحادث الثاني في المنطقة خلال أسبوعين، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم في حادث وقع في المنطقة في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وكان قد نجم عن تصادم مركبة بحافلة، وأسفر أيضا عن إصابة 18 راكبا في الحافلة بإصابات طفيفة.

وبحسب معطيات جمعية "أور يروك (ضوء أخضر)" فقد وقع نحو 1350 حادثا في شارع "90" في السنوات العشر الأخيرة، أسفرت عن مصرع 120 شخصا، وإصابة أكثر من 4 آلاف، بينهم 374 إصابة خطيرة.

وقال المدير العام للجمعية إن شارع "90" هو أحد "الشوارع الدموية والخطيرة في البلاد، كما يشكل شريان المواصلات الرئيسي من الشمال حتى إيلات. وفي مقاطع كثيرة منه لا يوجد فصل بين المسالك بما يمكن أن يمنع وقوع الحوادث وجها لوجه".