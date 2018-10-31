مازن غنايم: أحترم قرار الأغلبية في سخنين وأُبارك للرئيس الجديد

بعد خسارته في الانتخابات، عقب دورتين كان فيهما رئيسًا لبلدية سخنين، أصدر السيد مازن غنايم، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا أكَد من خلاله احترام نتائج الانتخابات، والقبول بالقرار الديمقراطي.

وقال غنايم في بيانه: "لقد قالت سخنين كلمتها بالأمس، وكما وعدتُ قبل الانتخابات باحترام خيار الناخب السخنيني وقرار الأغلبية".

وباركَ غنايم للرئيس الجديد صفوت أبو ريا الذي تفوق عليه بأكثر من ألف صوت قائلا: "أهل بلدي ها أنا اليوم أحترم وأقبل قراركم وأبارك للدكتور صفوت أبو ريا الرئيس المنتخب متمنيًا له التوفيق والنجاح".

ووجّه غنايم كلامه لأهل سخنين، وقال: "لقد عملتُ كثيرًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أهل بلدي، وكرست حياتي للحفاظ على نسيجها الاجتماعي ورفع اسمها عاليًا كقدوة ونموذج للوحدة والتآخي بين كل البلدان".

وأضاف: "أرفض أي اعتداء أو عنف أو تخريب طال الملك الخاص أو العام، وأستنكر أي عمل فيه أي أذى للآخرين، وأدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات وتقبل نتيجة الانتخابات بروح أخوية".

وجاء في البيان: "أتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعمني ووقف إلى جانبي على مدار عشر سنوات، وأشكر جميع أهل بلدي الذين منحوني فرصة خدمتهم لعقد من الزمان. لقد خدمت الصغير والكبير وكنت الخادم الأمين لكل أهل بلدي، وسوف أبقى عند حسن ظنّكم ما حييت".

واختتم غنايم بيانه بالقول: "أقدّم التبريكات والتّهاني لكل قوائم العضوية الحليفة التي فازت في الانتخابات، وأتمنى النجاح لكل الأعضاء الجدد من جميع القوائم".