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انتخابات 2018: اعتقالات في شجارات بسخنين ودير حنا وكفر مندا

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 14:40

انتخابات 2018: اعتقالات في شجارات بسخنين ودير حنا وكفر مندا
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة 17 مشتبها بالتورط في شجارات نشبت في سخنين ودير حنا وكفر مندا على خلفية الانتخابات المحلية، الليلة الماضية.

واستخدمت في الشجارات مفرقعات نارية، ورُشقت الحجارة، ما ألحق أضرارا بعدد من المركبات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 7 مشتبهين لتورطهم في شجار في سخنين، و4 مشتبهين في كفر مندا لتورطهم في شجار عنيف، 3 منهم أيضا بشبهة حيازة مفرقعات نارية. كما اعتقلت الشرطة 6 مشتبهين لتورطهم في شجار وإطلاق مفرقعات نارية على آخرين في قرية دير حنا.

وجرى إحالة جميع المشتبهين إلى محكمة الصلح في عكا، اليوم، لجلسة استماع حول طلب تمديد الشرطة لتمديد اعتقالهم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#اعتقالات
#سخنين
#دير حنا
#كفر مندا
#انتخابات 2018

من عرب 48

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