طرعان: حرق مدخل مدرسة وسيارة على خلفية الانتخابات

تعرضت مدرسة طرعان الثانوية، الليلة الماضية، لاعتداء آثم حيث أقدم جناة على إحراق مدخل المدرسة، وسيارة جيب تعود لأحد سكان القرية أثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر.

وجاء هذا الاعتداء بعد أن تعرضت مدرسة طرعان الإعدادية والتي تقع بالقرب من المجلس المحلي ليلة الخميس إلى اعتداء وتخريب وتحطيم العديد من نوافذ المدرسة في الجهة الشمالية.

وتعرضت مؤسسات أخرى ومصالح تجارية لاعتداءات وتخريبات بعد صدور نتائج الانتخابات المحلية في طرعان.

يذكر أن مازن عدوي حصل على 4096 صوتا من أصوات الناخبين وفاز برئاسة المجلس المحلي في طرعان، فيما حصل الرئيس الحالي، عماد دحلة، على 3433 صوتا، ومحمود نصار على 1131 صوتا، ومحمد دحلة على 45 صوتا فقط، وبلغ عدد الأصوات اللاغية 202.