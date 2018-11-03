جرائم إطلاق النار تتواصل: جريحة في الناصرة ومصاب في الطيبة

أصيب شاب من الطيبة مساء اليوم السبت، بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وفي حادث آخر أصيبت سيدة من أم الفحم بجروح، جراء حادث إطلاق نار في مدينة الناصرة.

في مدينة الناصرة، أقدم مجهولون على إطلاق النار صوب سيارة كانت تسافر في حي الفاخورة، ما أدى إلى إصابة سيدة في الأربعينيات من عمرها، من مدينة أم الفحم، بجروح وصفت بالمتوسطة نقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج، فيما اكتفت الشرطة الشروع في التحقيق دون تنفيذ أي اعتقالات.

وفي مدينة الطيبة، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

وتلقى طاقم إسعاف محلي إخطارا عن جريح جراء جريمة إطلاق نار، حيث قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للجريح ونقله وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى "مائير" في كفارسابا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك شرعت الشرطة التي وصلت للمكان التحقيق في ملابسات وأسباب الجريمة، دون أن تنفذ أي اعتقالات، أو دون الإفصاح عن خلفية الحادث.