إضراب عام في البلاد الأربعاء: ما المرافق التي يشملها؟

في إطار الاستعدادات للإضراب العام والشامل في المرافق الاقتصادية احتجاجا على الارتفاع في حوادث العمل، ولزيادة الوعي بـ"موضوع الأمان في أماكن العمل في محاولة للحفاظ على حياة العاملين في البلاد"، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)، أوعز رئيس النقابة آفي نيسانكورن، لكافة أماكن العمل التي سيشملها الاضراب بالاستعداد لوقف تام للعمل، ابتداء من بعد غد، الأربعاء.

وأوضح البيان أنه من بين أماكن العمل التي سيشملها الإضراب، كافة المكاتب الحكومية والشركات الحكومية، البلديات والسلطات المحلية، شركات المواصلات الحكومية، البنوك وشركات التأمين، ومئات من الشركات وأماكن العمل في القطاع العام والخاص.

ووفقا للهستدورت، سيتم الشروع في الإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على الارتفاع في حوادث العمل خاصة في ورش البناء، علما أنه منذ مطلع العام الجاري لقي 37 عاملا مصارعهم في ورش البناء فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، وكانت الهستدروت عن أعلنت قبل أسبوعين عن نزاع عمل في جميع المرافق على الخلفية ذاتها.

وأوردت النقابة في بيانها قائمة في الأماكن والمرافق التي سيشملها "نزاع عمل" وهي خطوة احتجاجيّة قد يتم تصعيدها لاحقًا لإضراب شامل، وقائمة أخرى توضح من خلالها ما هي المكاتب الوزارية، والسلطات الحكومية والأقسام التي يشملها الإضراب.

هذا السياق، أعلن رئيس النقابة العامة المسؤول عن مدراء العمل في ورش البناء المنضمين للهستدروت، أنه "يقدم دعمه الكامل لهذا النضال الذي تقوده الهستدروت لكبح الحوادث في أماكن العمل وخاصة في فرع البناء". وقال "بصفتنا مسؤولين عن العمال في ورش العمل ومن ضمنهم عمال البناء وعمال الرافعات، نحن نتصدر هذا النضال ونقدم الدعم الكامل لرئيس الهستدروت في هذه الفضية العادلة"، على حد قوله.

من جهته قال رئيس قسم الإعلام في نقابة العمال العامة في إسرائيل: "كفى لحوادث العمل والاستهتار في حياة العمال. اللامبالاة تجاه الوضع الذي يخرج خلاله العمال إلى أماكن عملهم ولا يعرفون إذا ما كانوا سيعودون إلى بيوتهم يجب أن يتوقف"، وتابع أن "الهستدروت تستعد لإضراب شامل سيكون قاسيا ابتداء من يوم الأربعاء".

فيما يلي قائمة بأماكن العمل والمرافق التي سيشملها "نزاع العمل":

> مسؤول الاجور في وزارة المالية

> المسؤول على علاقات العمل في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية

> مفوضية خدمات الدولة

> الكنيست

> مركز الحكم المحلي والسلطات المحلية

> بلدية القدس

> بلدية تل ابيب

> بلدية حيفا

> مركز السلطات الاقليمية

> تنظيم المجالس الدينية والمجالس الدينية

> السلطة الوطنية للإطفاء والانقاذ

> الاتحادات المدنية للصرف الصحي وجودة البيئة

> لجان التخطيط والبناء

> سلطات المياه التابعة للسلطات المحلية

> الشركات المدنية

قائمة بالمكاتب الوزارية والسلطات الحكومية والأقسام التي يشملها الإضراب:

> مكتب رئيس الحكومة، بما في ذلك مجلس الأمن القومي

> وزارة الداخلية

> سلطة المعابر، الهجرة والحدود

> وزارة الاقتصاد والصناعة، بما في ذلك سلطة مكافحة الاحتكار

> وزارة السياحة

> وزارة المواصلات والأمان على الطرق

> وزارة المالية، بما في ذلك المحاسب العام، الطابع الحكومي، سلطة سوق المال.

> وزارة الهجرة والاستيعاب

> وزارة الأمن الداخلي

> وزارة التعليم

> وزارة المواصلات

> وزارة البناء والاسكان

> وزارة الثقافة والرياضة

> وزارة العلوم والتكنولوجيا والفضاء

> وزارة البنى التحتية الوطنية، الطاقة والمياه

> وزارة الزراعة وتطوير القرية، بما في ذلك قسم ما يسمى بـ"توطين البدو في النقب"|

> وزارة حماية البيئة بما في ذلك الشرطة الخضراء

> وزارة الخارجية

> وزارة العدل بما في ذلك سلطة التطبيق والجباية، إدارة المحاكم، الطابو

> وزارة المساواة الاجتماعية

> وزارة الشؤون الاستخباراتية

> وزارة شؤون القدس والتراث

> وزارة العمل الرفاه والخدمات الاجتماعية

> وزارة الأمن، بما في ذلك أقسام وزارة الأمن

> وزارة الشؤون الإستراتيجية والمعلومات

> وزارة الصحة

> وزارة الأديان

> وزارة التعاون الإقليمي

> وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل

> وزارة الهجرة والشتات

> وزارة مراقب الدولة

> سلطة الضرائب في إسرائيل، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة الأراضي والجمرك وضريبة القيمة المضافة

> بنك إسرائيل

> دائرة الشركات الحكومية وجميع الشركات الحكومية

> دائرة أراضي إسرائيل

> سلطة المياه في إسرائيل

> دائرة الإحصاء المركزية

> الوصي العام

> خارطة إسرائيل

> مؤسسة التأمين الوطني

> خدمة التوظيف

> سلطة التطوير التكنولوجي

> كان- هيئة البث

> سلطة الأوراق المالية

> السلطة الوطنية للأمان على الطرق

> السلطة الثانية للراديو والتلفزيون

> سلطة المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية

معهد المواصفات الإسرائيلي

> نجمة داوود الحمراء (مادا)

> سلطة الآثار

> سلطة المطارات

> عميدار

> عميغور

> البورصة

> عميتيم- صناديق التقاعد

> سلطة الأبحاث النووية

> لجنة الطاقة الذرية

> حلميش

> فرزوت- عميدار الجديدة

> الشركة لتطوير الحي اليهودي في القدس

> التلفزيون التربوي

> دائرة أراضي إسرائيل

> كيرين هيسود

> الوكالة اليهودية

> رفائيل

> الصناعة الجوية في إسرائيل

> الصناعة العسكرية في إسرائيل

> عشوت أشكلون للصناعة

> شركة البرمجة في السلطات المحلية

> شركة موانئ إسرائيل، شركة ميناء حيفا، أشدود، إيلات والخضيرة

> شركة الكهرباء

> شركة البريد

> شركة جودة البيئة

> مركز دراسات البحار والبحيرات

> معهد الجيوفيزي

> شركة نتيفي أيالون

> قطارات إسرائيل

> مكوروت

> شركة نتيفي يسرائيل (ماعاتس)

> الشركة الوطنية لتزويد الفحم

> شركة الغاز الطبيعي

> المستشفيات الحكومية

> مستشفى إيخيلوف

> مستشفى الكرمل

> مستشفى بني تسيون

> مستشفى شعاري تسيدك القدس

> مستشفى هداسا عين كارم

> خدمات الصحة الشاملة

> شيلا

> كلاليت هندسة طبية

> صندوق المرضى مؤوحيدت

> مجلس التعليم العالي

> الجامعة المفتوحة

> الجامعة العبرية

> جامعة تل ابيب

> جامعة حيفا

> جامعة بار إيلان

> جامعة بن غوريون

> التخنيون

> معهد وايزمان

> الكلية الاكاديمية نتانيا

> معهد فينغيت

> سلطات التعليم الزراعي والمدارس الداخلية

> سلطة السلامة والصحة التشغيلية

> فيزا كال

> يسراكارت

> لئومي كارد

> شركة الحواسيب التابعة لبنك إيغود

> محيش (شركة الحواسيب لبنك مزراحي)

> خط النفط إيلات- أشكلون

> مصانع تكرير النفط

> مصافي النفط أشدود

> سونول

> سبرينت موتورز

> "بيزك"، الشركة الإسرائيلية للاتصال

> هميشكم

> مفعال هبايس

> مجلس التكهنات في الرياضة

> نقابة المحامين

> فيتسو

> نعمات

> شبكة أورط

> شبكة عمال

> السلطة لتصنيع وتسويق الخضار

> السلطة لتصنيع وتسويق نباتات الزينة

> سلطة الدواجن

> مجدال شركة تأمين

> AIG.

> هفينيكس

> ديكلا

> منورا مفتاحيم

> شركة بيليفون

> بيزك بينلئومي

> بيزك أون لاين

> سلكوم نيتفيجين

> ديناميكا سيلولار

> بارتنر

> هوت موبايل

> بي. اتش . اي

> ساب

> MX1.

> مافنير

> إيجيد

> دان

> متروبولين

> UPS

> القطار الخفيف في القدس

> ديليك شينواع

> برينكس

> بنك إيجود

> بنك أوتسار هحيال

> البنك هبينلئومي

> بنك ديسكاونت

> بنك ديسكاونت للمشكنتا

> بنك ياهاف

> بنك القدس

> بنك لئومي

> بنك مزراحي

> بنك مساد

> بنك مركنتيل

> بنك العمال (هبوعليم)

> اتحاد ارباب الصناعة

> اتحاد المزارعين

> اتحاد بوني هآرتس

> اتحاد التجار

> اتحاد مصنعي الألماس في إسرائيل

> اتحاد الفنادق

> اتحاد قسم السينما في إسرائيل

> اتحاد شركات تأمين الحياة

> المؤسسة الوطنية لمصانع الحراسة

> تنظيم شركات النظافة

> اتحاد الحرف والصناعة

> الاتحاد القطري للتجارة

> مكتب التنظيمات المستقلة