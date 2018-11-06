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إنقاذ 3 عمال والبحث عن آخر بعد انهيار سقالات في ورشة بناء

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 13:16

إنقاذ 3 عمال والبحث عن آخر بعد انهيار سقالات في ورشة بناء
عرب ٤٨

وقع قبل ظهر اليوم، الثلاثاء، حادث عمل في مدينة "بيتح تكفا"، وسط البلاد، انهارت خلاله سقالات للبناء في ورشة عمل.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن انهيار السقالات في ورشة البناء فاجأ العمال في المكان، وجرى استدعاء طواقم الإنقاذ للبحث عن عمال عالقين تحت السقالات.

وعلمنا لاحقا أنه جرى تخليص 3 عمال فيما لا يزال البحث جاريا عن عامل آخر تحت السقالات.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى. وتزداد حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتزداد حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتمثل بعض ورشات العمل في البلاد مقصلة موتٍ للعمال فيها، فتشهد في كل فترة تمر عليها ارتفاعا حادا في خطورتها، وسط إهمال واستهتار من قبل السلطات والمؤسسات ذات الصلة، في حين أن غالبية ضحايا حوادث العمل من العمال الفلسطينيين والأجانب، والمقلق في الأمر انعدام الوقاية وإجراءات الرقابة الكافية داخل ورشات العمل.

ولقي 37 عاملا مصارعهم إلى جانب إصابة مئات العمال بجروح متفاوتة في حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حوادث العمل
#ورشة عمل
#العمال العرب

إنقاذ 3 عمال والبحث عن آخر بعد انهيار سقالات في ورشة بناء

من عرب 48

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