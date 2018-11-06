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قلنسوة: اعتقال صاحب منزل صادر بحقه إخطارات بالهدم

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 09:14

قلنسوة: اعتقال صاحب منزل صادر بحقه إخطارات بالهدم
أشرف أبو علي ملاحق بعد إخطار هدم منزله (عرب 48)
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الشرطة فجر اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف أبو علي (36 عاما)، من مدينة قلنسوة، وهو صاحب أحد المنازل الصادر ضدها إخطارات هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

وحاصرت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة منزل عائلة أبو علي، وقامت باقتحامه وتفتيشه والتحقيق مع قطانيه دون الإفصاح عن سبب الاقتحام والتفتيش، وانسحب عناصر الشرطة بعد اعتقال صاحب المنزل واقتياده للتحقيق.

وكان الشاب صاحب المنزل قد اعتقل عدة مرات في الماضي، وأخضع للتحقيق بزعهم إقدامه على كتابة تغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على فيسبوك تحمل في طياتها معاني تحريضية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. كما اعتقل أبو علي بادعاء التهديد والتحريض خلال هدم منازل في قلنسوة في العام الماضي.

وتأتي ملاحقة الشرطة للشاب أبو علي بسبب نشاطه في الدفاع عن منزله المهدد بالهدم والنشاط في الحراك الداعي للتصدي لسياسة الهدم وإخطارات الهدم الصادرة بحق عشرات المنازل في قلنسوة والقرى والمدن المجاورة.

وتجددت التظاهرات في قلنسوة في الأيام الأخيرة، وذلك احتجاجا على الإخطارات الصادرة عن لجان التنظيم والبناء لهدم 13 منزلا في المنطقة الغربية المحاذية لشارع رقم "عابر إسرائيل".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#قلنسوة
#هدم
#إخطارات
#أشرف أبو علي
#اعتقال

من عرب 48

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